Итоги года с Владимиром Путиным

14 декабря в 12:00 (по мск) началась трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным». Мероприятие объединяет в себе формат прямой линии и итоговой пресс-конференции. Трансляцию общения президента с россиянами и журналистами вы можете увидеть на «Рамблере».

Напомним, что в таком же формате мероприятие проходило в 2020 году, когда пандемия коронавируса помешала провести и пресс-конференцию, и прямую линию в привычном виде. Путину зададут вопросы как простые россияне, так и аккредитованные представители российских и зарубежных СМИ.

Длительность мероприятия заранее неизвестна. Предыдущая прямая линия состоялась 30 июня 2021-го. Тогда она продолжалась 3 часа 40 минут. Последняя пресс-конференция состоялась 23 декабря того же года и продлилась почти 4 часа.

Первая прямая линия с Владимиром Путиным состоялась в 2001 году. Тогда же прошла и первая большая пресс-конференция. В последних был перерыв во время работы Путина на посту премьер-министра, однако от прямых линий он никогда не отказывался. Таким образом, за 23 года Путин провел уже 18 прямых линий» и 16 больших пресс-конференций, не учитывая объединенного формата.