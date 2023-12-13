Песков рассказал, как Путин готовится к «Итогам года»

Президент России Владимир Путин тщательно готовится к «Итогам года», рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Интервью с ним опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По его словам, российский лидер в ходе международных и внутренних поездок нередко жертвует сном, выделяет на отдых только несколько часов.

При подготовке к крупным мероприятиям, отметил Песков, президент также мало спит.

Последние дни глава государства работал по 10-12 часов в сутки с обращениями граждан, разбирал их по доминирующим блокам, проводил совещания с министрами, помощниками, вице-премьерами, уточнил пресс-секретарь.