Акунин ответил пранкерам, обижает ли его фраза о «хорошем мертвом русском»

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой разговор с писателем Борисом Акуниным от лица экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. В этой беседе Акунин назвал «совершенно понятным» лозунг «хороший русский — мертвый русский» и заявил, что это фраза его не обижает.

«Ткаченко» заявил Акунину, что в первые месяцы конфликта на Украине «культивировалась концепция, что нет хороших русских, "хороший русский — мертвый русский"».

«Это все совершенно понятно, и у меня на этот счет нет никаких ни обид, ни претензий. Я это понимаю», — ответил писатель.

Затем «Ткаченко» спросил Акунина, что тот думает об украинских атаках на Крымский мост, Белгородскую область и о беспилотниках в Москве.

«Вы знаете, при том, что у меня кровью сердце обливается, я абсолютно понимаю, что а как иначе? А как иначе? Ну и потом, в конце концов, до тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом», — заявил Акунин.