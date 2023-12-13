Стало известно, сколько денег потратят на выборы президента России

Центризбирком России получил из федерального бюджета на проведение президентской избирательной кампании 33 млрд 233,8 млн рублей, следует из постановления комиссии о распределении бюджетных средств. Выборы главы государства пройдут с 15-го по 17 марта.

Всего на подготовку и проведение выборов выделено 33 млрд 233,8 млн рублей. Из них нижестоящим избирательным комиссиям будет направлено 32 млрд 846,7 млн рублей, государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей, ЦИК распределит 170 млн рублей. У ЦИК на исполнение своих полномочий в период кампании останется 217,1 млн рублей, — рассказали в комиссии.

Ранее комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ пришла к выводу, что Россия во время президентских выборов в 2024 году столкнется с подрывным воздействием на процесс международного наблюдения. Вместе с этим ожидаются хакерские атаки на избирательную инфраструктуру и госучреждения.