Замгубернатора Белгородской области освободили от должности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил своего заместителя Юлию Щедрину. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

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«Принял решение об освобождении от должности заместителя губернатора Юлии Евгеньевны Щедриной», — написал Гладков, не объяснив причину своего решения.

За несколько минут до этого губернатор сообщил об увольнении главы Вейделевского района Александра Алексеева из-за «признаков нарушения законодательства». Связаны ли между собой отстранения от должности Алексеева и Щедриной — не уточняется.

Юлия Щедрина занимала должность зама губернатора — начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области с 6 апреля 2020 года. До этого она работала первым замом начальника регионального АПК и главой управления государственной службы и кадров департамента внутренней и кадровой политики.