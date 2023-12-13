«Утешительный приз»: американист оценил обещания Байдена Зеленскому
Обещанные Вашингтоном $200 млн может хватить только на обеспечение какими-то необходимыми снарядами на ближайшее время, но стратегическую ситуацию не изменят, заявил NEWS.ru американист Борис Межуев. По его словам, это можно считать лишь утешительным призом для Киева.
$200 млн это ничто для поддержания украинской экономики на плаву. Возможно, этого хватит для обеспечения какими-то необходимыми снарядами на ближайшее время, но, в принципе, конечно, стратегическую ситуацию это не меняет. Скорее, это утешительный приз, — заявил Межуев.
Политолог отметил, что встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена следует оценить больше в минус, чем в плюс. По его мнению, республиканцы будут использовать внешнеполитический фактор для решения внутренних проблем.
Вопрос помощи Украине или иначе будет поднят, а администрации все-таки удастся добиться этого, несмотря на понятное сопротивление со стороны республиканцев в электоральной год перед выборами. Это приведёт к сильнейшему отчуждению между Белым домом и Конгрессом США и может сказаться на процессе расследования сына Байдена — Хантера и других дел. Конгрессмены и сенаторы используют фактор внешнего давления для решения внутренних проблем, — отметил Межуев.
Байден на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. При этом ранее Киев запрашивал $61 млрд. В Москве помощь Вашингтона назвали "подачкой".