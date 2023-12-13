Американист оценил обещания Байдена Зеленскому

Вопрос помощи Украине или иначе будет поднят, а администрации все-таки удастся добиться этого, несмотря на понятное сопротивление со стороны республиканцев в электоральной год перед выборами. Это приведёт к сильнейшему отчуждению между Белым домом и Конгрессом США и может сказаться на процессе расследования сына Байдена — Хантера и других дел. Конгрессмены и сенаторы используют фактор внешнего давления для решения внутренних проблем, — отметил Межуев.