«Утешительный приз»: американист оценил обещания Байдена Зеленскому

Обещанные Вашингтоном $200 млн может хватить только на обеспечение какими-то необходимыми снарядами на ближайшее время, но стратегическую ситуацию не изменят, заявил NEWS.ru американист Борис Межуев. По его словам, это можно считать лишь утешительным призом для Киева.

Американист оценил обещания Байдена Зеленскому
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$200 млн это ничто для поддержания украинской экономики на плаву. Возможно, этого хватит для обеспечения какими-то необходимыми снарядами на ближайшее время, но, в принципе, конечно, стратегическую ситуацию это не меняет. Скорее, это утешительный приз, — заявил Межуев.

Политолог отметил, что встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена следует оценить больше в минус, чем в плюс. По его мнению, республиканцы будут использовать внешнеполитический фактор для решения внутренних проблем.

Вопрос помощи Украине или иначе будет поднят, а администрации все-таки удастся добиться этого, несмотря на понятное сопротивление со стороны республиканцев в электоральной год перед выборами. Это приведёт к сильнейшему отчуждению между Белым домом и Конгрессом США и может сказаться на процессе расследования сына Байдена — Хантера и других дел. Конгрессмены и сенаторы используют фактор внешнего давления для решения внутренних проблем, — отметил Межуев.

Байден на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. При этом ранее Киев запрашивал $61 млрд. В Москве помощь Вашингтона назвали "подачкой".