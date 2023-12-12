В России отреагировали на новые санкции Канады

Кабинет премьер-министра Джастина Трюдо, думаю, понимает беспомощность своих антироссийских мер, но продолжает штамповать пустые пакеты санкций. Видимо, для собственного самоуспокоения и отчета перед кураторами из Вашингтона и Лондона. В России над этим жестом бессилия только в очередной раз посмеются, но принцип взаимности никто не отменял. Ответ с нашей стороны последует, — пообещал Степанов.