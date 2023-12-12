Стало известно, кого пригласили на неформальный саммит глав СНГ

Россия направила приглашения всем лидерам СНГ на неформальный саммит в Петербурге, заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, отвечая на вопрос о перспективах визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает ТАСС. По словам дипломата, мероприятие запланировано в Петербурге до Нового года.

Мы ждем реакции (Пашиняна — NEWS.ru) на эти приглашения, — сообщил Галузин

Ранее Лавров анонсировал визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Москву на встречу глав правительств Содружества Независимых Государств. Он напомнил, что заседание состоится 18 декабря. Как рассказал генсек СНГ Сергей Лебедев, инициатором встречи стал глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала дождаться конкретных действий от Никола Пашиняна в связи с его возможным участием в заседании ЕАЭС и неформальном саммите СНГ. По словам дипломата, следует формировать позицию и комментировать действия армянских властей исходя из реальности.