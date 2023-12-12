Захарова назвал белибердой заявления США о переговорах РФ и Украины

"Как очередную белиберду", - сказала дипломат на брифинге, отвечая на вопрос о том, как она оценивает заявление первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера, по словам которого, США хотят в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.



"Потому что возможно Файнер просто забыл, что говорил буквально до этого, что нужно вести войну до какого-то там победного конца, до, как мы это говорим, последнего украинца, потому что именно в это превратили Соединенные Штаты Америки ситуацию на Украине", - добавила Захарова.