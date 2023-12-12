Путин включил в состав Госсовета глав новых регионов

Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета, в него вошли в том числе главы новых регионов РФ. ТАСС
В частности, в состав Госсовета вошли главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также губернаторы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. RT на русском
Всего в новый список вошли десять человек. В частности в состав Госсовета был включен глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, губернатор Омской области Виталий Хоценко, губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава Красноярского края Михаил Котюков. Кроме того, своим указом Путин внес изменения в наименования должностей некоторых действующих членов Госсовета РФ. News.ru