Путин включил в состав Госсовета глав новых регионов

Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета, в него вошли в том числе главы новых регионов РФ . ТАСС

Всего в новый список вошли десять человек. В частности в состав Госсовета был включен глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, губернатор Омской области Виталий Хоценко, губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава Красноярского края Михаил Котюков. Кроме того, своим указом Путин внес изменения в наименования должностей некоторых действующих членов Госсовета РФ. News.ru