Модераторами прямой линии с президентом России Владимиром Путиным станут журналист ВГТРК Павел Зарубин и ведущая Первого канала Алена Березовская. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, часть, которая касается непосредственно ежегодной пресс-конференции, по традиции будет вести пресс-секретарь президента.

«А модерировать часть прямой линии будут двое ведущих: от Первого канала будет Екатерина Березовская и от телеканала «Россия-1» и от ВГТРК — Павел Зарубин», — рассказал представитель Кремля.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 14 декабря. Она будет совмещена с большой пресс-конференцией. Данный формат мероприятия был запущен в РФ в 2001 году. К настоящему времени глава государства провел 18 прямых линий.