В Кремле высказались о возобновлении боев между Израилем и ХАМАС

Этими словами он прокомментировал вопрос о том, как в Кремле оценивают возобновление боевых действий между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и продолжение поставок вооружений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) со стороны США.

«Мы видим, что боевые действия были возобновлены. Та гуманитарная ситуация, которая имеет место в газе, является предметом заботы многих стран мира. Здесь потребуются действенные усилия, чтобы быстро оказать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки — сделать это фактически невозможно», — заявил Песков.

До этого посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что палестинцы не покинут свою землю и надеются на поддержку и помощь со стороны других арабских государств и мусульман по всему миру.