Палестина и Россия договорились переназначить сроки визита Аббаса

Палестина и Россия договорились назначить новые сроки визита палестинского президента Махмуда Аббаса в Москву . Об этом заявил журналистам палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Аббас осенью планировал посетить Россию, однако в итоге визит был отложен на неопределенный срок. 27 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал журналистам, что пока визит Аббаса не согласован, примерного понимания по срокам его приезда в Россию нет, но "контакты идут".