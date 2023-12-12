В МИД прокомментировали отзыв согласия РФ на работу генконсульства Румынии

"Этот шаг для румынской стороны не является чем-то неожиданным. Еще в августе 2023 года румынская сторона была уведомлена о том, что в рамках ответных мер на решение Бухареста о радикальном сокращении российского дипломатического присутствия в Румынии Россией запущена процедура, необходимая для отзыва согласия на деятельность консульского учреждения Румынии в Ростове-на-Дону", - сказала Захарова.



"В результате число консульских точек сторон приводится к паритету. Останется по одному генконсульству: в Констанце и Санкт-Петербурге соответственно, - отметила дипломат. - В установленном порядке это будет также продублировано по дипломатическим каналам в адрес румынской стороны".



"Это исключительно и только ответная мера на инициативные действия Румынии", - подчеркнула официальный представитель МИД России.