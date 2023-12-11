МИД назвал число вывезенных из сектора Газа россиян

Из зоны палестино-израильского конфликта было эвакуировано более 1050 россиян, сообщили в пресс-службе МИД РФ. Отмечается, что российские дипмиссии в Египте, Израиле и Палестине, а также профильные подразделения МИД и МЧС продолжают работать над скорейшим завершением эвакуации соотечественников.

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Всего из зоны конфликта на территорию Египта через погранпереход «Рафах» удалось вывести и благополучно доставить в Россию более 1050 соотечественников, — сказано в публикации.

10 декабря спецборт МЧС с группой россиян из сектора Газа с членами их семей прибыл в Москву из Египта. Воздушное судно, на борту которого находились 100 человек, приземлилось в Домодедово.

Работу с россиянами осуществляет на месте оперативная группа МЧС России. Прошедших КПП «Рафах» соотечественников единой колонной направляют в Каир, где специалисты ведомства оказывают им всестороннюю помощь, а затем переправляют на родину.