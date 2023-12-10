СМИ: Путин неожиданно позвонил Нетаньяху и общался с ним 50 минут
Президент России Владимир Путин неожиданно позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху и общался с ним около часа. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного представителя Нетаньяху.
По словам представителя, звонок из Кремля был неожиданным для израильского премьера, и Нетаньяху пришлось «покинуть заседание кабинета министров, чтобы поговорить с Путиным».
Общение длилось в течение 50 минут. О содержании разговора не сообщается.
Израильская газета пишет, что телефонный диалог состоялся «на фоне напряженности в отношениях с Россией». По мнению издания, отношения осложнились из-за «стойкой антиизраильской позиции в войне против ХАМАС». Кроме того, посол Москвы якобы «сделал резкие замечания в адрес еврейского государства в ООН в пятницу».
Пресс-служба Кремля не сообщала о телефонном разговоре Путина и Нетаньяху.