СМИ: Путин неожиданно позвонил Нетаньяху и общался с ним 50 минут

Президент России Владимир Путин неожиданно позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху и общался с ним около часа. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного представителя Нетаньяху.

По словам представителя, звонок из Кремля был неожиданным для израильского премьера, и Нетаньяху пришлось «покинуть заседание кабинета министров, чтобы поговорить с Путиным».

Общение длилось в течение 50 минут. О содержании разговора не сообщается.

Израильская газета пишет, что телефонный диалог состоялся «на фоне напряженности в отношениях с Россией». По мнению издания, отношения осложнились из-за «стойкой антиизраильской позиции в войне против ХАМАС». Кроме того, посол Москвы якобы «сделал резкие замечания в адрес еврейского государства в ООН в пятницу».