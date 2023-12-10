Путин пообещал обязательно посещать новые регионы России

Президент России Владимир Путин заявил, что обязательно будет посещать новые регионы, которые вошли в состав страны за последнее время. Об этом сообщается в Павла Зарубина.

«Обязательно, а как же!» — заявил Путин в ответ на соответствующий вопрос от героя Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги.

Военный предложил президенту съездить в регионы, когда там «станет немножко потише».

Ранее Путин призвал бороться с «корежащей сознание» политикой Киева в новых регионах страны. «Там действительно очень многое нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики», — пояснил глава государства.