В МИД РФ назвали условия мира на Украине

Мир на Украине возможен, только если Запад перестанет снабжать Киев оружием, а он примет новые территориальные реалии. Об этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью AFP.

Захарова сказала, что Запад должен перестать «накачивать ВСУ вооружениями», а Киев — прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории.

Она также привела ряд других условий.

«Необходимо подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести ее демилитаризацию и денацификацию, признать новые территориальные реалии, обеспечить права проживающих в этой стране русскоязычных граждан и национальных меньшинств», — сказала представитель МИД.

По ее словам, сегодня Москва не видит политической воли к миру ни в Киеве, ни на Западе. Украинский кризис носит глобальный геополитический характер, поэтому здесь не подойдет корейский либо какой-то иной образец завершения конфликта.