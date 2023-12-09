Кадыров признал абсолютно необходимым участие Путина в президентских выборах
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал решение российского президента Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства «абсолютно правильным».
«От лица всего чеченского народа <...> заявляю, что мы искренне приветствуем решение Путина баллотироваться на следующий срок», — написал он.
По мнению Кадырова, более достойного и сильного человека, кроме действующего главы государства, на данный пост не существует.
«Возглавив страну в самый сложный период ее истории, он сумел превратить ее в одну из самых могущественных держав», — пишет политик.
Глава региона пообещал оказывать президенту всю необходимую поддержку и исполнять любой его приказ. Он также высоко оценил плодотворную работу Путина на своей должности и подчеркнул, что он сделал российскую экономику одной из самых устойчивых во всем мире.
Незадолго до этого президент России Владимир Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле. На мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества.