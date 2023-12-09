Захарова обвинила Столтенберга в умалчивании последствий после взрывов СП

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP’28) в Дубае не стал упоминать о катастрофических последствиях теракта на «Северных потоках» для экологии скандинавских стран, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что информацию о том, как сказался подрыв трубопроводов на природе опубликовала шведская газета Dagens Nyheter незадолго до мероприятия. Дипломат задалась риторическим вопросом: «Казалось бы, где теракт на „Северных потоках“ и где НАТО?».