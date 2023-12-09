Жога об обращении к Путину: «я нарушил все протоколы»

Герой ДНР, председатель Народного совета республики Артем Жога сообщил, что обратился к верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину «в неуставной форме». Об этом пишет РИА «Новости».

Офицер отметил, что не знал заранее, в каком формате будет проходить мероприятие в Кремле, и что у него будет возможность обратить на себя внимание российского лидера.

«Я нарушил все протоколы, обратился к верховному главнокомандующему как-то в неуставной форме, будем так выражаться», — пояснил Жога.