Стал известен состав команды Путина на выборах-2024

Стал известен состав команды президента России Владимира Путина на выборах главы государства 2024 года. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

8 декабря, после церемонии вручения звезд Героям России спикер парламента ДНР Артем Жога попросил Путина принять участие в выборах президента. Глава государства ответил ему, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, а затем объявил о своем выдвижении в качестве кандидата.