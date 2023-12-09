Медведев описал сюжет последнего эпизода сериала «Слуга народа»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале описал возможный сюжет последнего эпизода комедийного политического сериала «Слуга народа».

По мнению политика, действие эпизода будет проходить в бункере, стилизованном под официальный кабинет. Главный герой сериала, Василий Петрович Голобородько, предстанет перед зрителями в непривычном виде. Он существенно изменится внешне, постареет.

В первой сцене эпизода Голобородько будет слоняться по кабинету, говорить по телефону, ругаться, а также «что-то нюхать в коричневой папке».

Во второй сцене главный герой обсудит с помощником неутешительные вести и примет решение обдумать дальнейшие действия. В третьей Голобородько помолится на портреты своих кумиров и заявит об уходе.