Медведев описал сюжет последнего эпизода сериала «Слуга народа»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале описал возможный сюжет последнего эпизода комедийного политического сериала «Слуга народа».
По мнению политика, действие эпизода будет проходить в бункере, стилизованном под официальный кабинет. Главный герой сериала, Василий Петрович Голобородько, предстанет перед зрителями в непривычном виде. Он существенно изменится внешне, постареет.
В первой сцене эпизода Голобородько будет слоняться по кабинету, говорить по телефону, ругаться, а также «что-то нюхать в коричневой папке».
Во второй сцене главный герой обсудит с помощником неутешительные вести и примет решение обдумать дальнейшие действия. В третьей Голобородько помолится на портреты своих кумиров и заявит об уходе.
Эпизод завершится тем, что голова главного героя бессильно упадет на стол, а на его устах застынет блаженная улыбка, чем-то напоминающая улыбку персонажа Роберта де Ниро в китайской курительной опиума из фильма «Однажды в Америке», предсказал Медведев.