Названа дата проведения собрания большой группы избирателей для выдвижения Путина

"В соответствии с законодательством нам необходимо создать группу избирателей, которая [должна] собраться уже в большую группу и принять все необходимые решения по проведению избирательной кампании Владимира Владимировича [Путина]. Группе избирателей необходимо зарегистрироваться в ЦИК, организовать сбор подписей", - сказал Турчак.