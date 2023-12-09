Полянский назвал итоги дипломатии США на Ближнем Востоке

США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в Газе, это означает, что Вашингтон вынес смертный приговор десяткам тысяч невинных людей. Американская дипломатия в очередной раз оставляет позади себя выжженную землю. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза по Ближнему Востоку, передает ТАСС.

«Итоги этой тихой дипломатии [США] — кладбище палестинский детей, в которое превратилась Газа», — сказал Полянский.

По его словам, Вашингтон фактически запретил Совету Безопасности ООН вмешиваться в конфликт и вынес смертный приговор тысячам мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин, детей и сотрудников ООН. В итоге стала известна настоящая цена американских заявлений «о демократии, правах человека, женщинах, мире и безопасности, каких-то правилах и каком-то порядке».

Полянский убежден, что сегодняшний день станет одним из самых черных дней в истории Ближнего Востока, а оценку действиям США и Британии «даст история».

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел ранее заявила, что более 5,3 тыс. палестинских детей погибли за 48 дней бомбардировок сектора Газа. По данным ВОЗ, в анклаве каждые 10 минут умирает один ребенок.

Ранее США наложили вето на подготовленную ОАЭ при соавторстве 97 стран резолюцию СБ ООН с требованием прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. Вето наложили США. Воздержалась от голосования Британия.