Полянский назвал итоги дипломатии США на Ближнем Востоке

США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в Газе, это означает, что Вашингтон вынес смертный приговор десяткам тысяч невинных людей. Американская дипломатия в очередной раз оставляет позади себя выжженную землю. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза по Ближнему Востоку, передает ТАСС.

Полянский назвал итоги дипломатии США на Ближнем Востоке
© ТАСС

«Итоги этой тихой дипломатии [США] — кладбище палестинский детей, в которое превратилась Газа», — сказал Полянский.

По его словам, Вашингтон фактически запретил Совету Безопасности ООН вмешиваться в конфликт и вынес смертный приговор тысячам мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин, детей и сотрудников ООН. В итоге стала известна настоящая цена американских заявлений «о демократии, правах человека, женщинах, мире и безопасности, каких-то правилах и каком-то порядке».

Полянский убежден, что сегодняшний день станет одним из самых черных дней в истории Ближнего Востока, а оценку действиям США и Британии «даст история».

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел ранее заявила, что более 5,3 тыс. палестинских детей погибли за 48 дней бомбардировок сектора Газа. По данным ВОЗ, в анклаве каждые 10 минут умирает один ребенок.

Ранее США наложили вето на подготовленную ОАЭ при соавторстве 97 стран резолюцию СБ ООН с требованием прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. Вето наложили США. Воздержалась от голосования Британия.

Полянский отметил, что два члена Совета безопасности предпочли «остаться соучастниками безжалостной израильской бойни».

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