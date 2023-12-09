В России назвали снос памятника Щорсу в Киеве попыткой стереть память народа

Снос бронзового памятника красному командиру, герою Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве — это попытка стереть историческую память украинского народа. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировала сообщение о демонтаже монумента первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

В России отреагировали на снос памятника Щорсу в Киеве
© Telegram-канал Киевской городской государственной администрации

«Они стирают свою историческую память. Вернее, пытаются стереть историческую память украинского народа для того, чтобы дописать им новую историю. Думаю, что не успеют», — заявила Драпеко.

Утром 9 декабря власти Киева начали работы по сносу бронзового памятника красному командиру Николаю Щорсу.

При демонтаже памятника Щорсу в Киеве работники отпилили копыта

Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями. Памятник ему представляет собой конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.

15 ноября в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Отмечается, что кабинет министров Украины исключил его и ряд других монументов российским и советским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

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