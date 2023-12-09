В России отреагировали на снос памятника Щорсу в Киеве

Снос бронзового памятника красному командиру, герою Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве — это попытка стереть историческую память украинского народа. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировала сообщение о демонтаже монумента первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

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«Они стирают свою историческую память. Вернее, пытаются стереть историческую память украинского народа для того, чтобы дописать им новую историю. Думаю, что не успеют», — заявила Драпеко.

Утром 9 декабря власти Киева начали работы по сносу бронзового памятника красному командиру Николаю Щорсу.

Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями. Памятник ему представляет собой конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.