Депутат назвал решение Путина об участии в выборах признаком согласия внутри России

Решение президента России Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства - важный сигнал всему миру о том, что в России все стабильно, что гражданское согласие внутри нашей страны непоколебимо, а россияне полностью поддерживают курс национального лидера и хотят продолжения действующей политики. Такое мнение на своей странице в соцсети "Вконтакте" высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.