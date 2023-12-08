В Госдуме ответили на слова Великобритании об угрозе России для США и Европы

«Им нужно как-то объяснять населению свои траты, вот они и делают такие заявления, чтобы население не бунтовало, не протестовало против того, что деньги уходят на военных, а не на социально-экономические вопросы. Это попытка оправдать себя в этой ситуации», — заявила депутат.