Путин постановил отпраздновать в 2024 году 100-летие образования Ингушетии

Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать 100-летие образования Ингушетии в 2024 году. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Путин постановил отпраздновать 100-летие Ингушетии
© РИА Новости

«Постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2024 году 100-летия образования Республики Ингушетия», — говорится в публикации.

Глава российского государства рекомендовал региональным властям принять участие в подготовке и проведении празднования.

Указ вступил в силу 8 декабря.

8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда действующий глава государства Владимир Путин примет решение об участии в выборах президента Российской Федерации, которые состоятся в следующем году. По его словам, Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным.

На сегодняшний день Владимир Путин о планах баллотироваться не заявлял.

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