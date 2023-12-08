Путин постановил отпраздновать 100-летие Ингушетии

«Постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2024 году 100-летия образования Республики Ингушетия», — говорится в публикации.

8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда действующий глава государства Владимир Путин примет решение об участии в выборах президента Российской Федерации, которые состоятся в следующем году. По его словам, Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным.