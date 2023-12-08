Путин вручил в Кремле "Золотые Звезды" Героев России

Президент РФ Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества вручил в Кремле медали "Золотая Звезда" Героям России. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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Среди участников церемонии - Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.

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Глава государства в своем выступлении заявил, что для героев страны определяющее качество - это честь, чувство долга и любовь к Родине. Путин также подчеркнул, что нужно чтить Героев Отечества.

"Наш долг - знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего", - сказал он.

Президент отметил, что сегодня подвиги солдат и офицеров, бойцов СВО по-настоящему поражают.

"Ими гордится вся страна. И для меня, безусловно, честь вручить сегодня нашим военнослужащим "Золотые Звезды" Героев России", - сказал он.

Среди награжденных - старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.

Путин отметил, что все они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп.

"Командиры - среди них совсем молодые люди - собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другие бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, полностью развеяли миф об их неуязвимости",- рассказал глава государства.

Вручив медали, Путин обратил внимание, что герои - немногословные. Отметим. что многие из них действительно получали медали молча.