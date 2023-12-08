Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня — с 15 по 17 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Постановление о трехдневном формате члены ЦИК приняли во время голосования сегодня, 8 декабря. Это заседание ЦИК стало первым после объявления даты президентских выборов.

Глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что по итогам Общероссийского голосования видно: «многодневное голосование встречает у многих избирателей поддержку».