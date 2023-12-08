Выборы президента России в 2024 году будут трехдневными
Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня — с 15 по 17 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
Постановление о трехдневном формате члены ЦИК приняли во время голосования сегодня, 8 декабря. Это заседание ЦИК стало первым после объявления даты президентских выборов.
Глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что по итогам Общероссийского голосования видно: «многодневное голосование встречает у многих избирателей поддержку».
Напомним, что вчера, 7 декабря, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Назначение выборов является исключительным полномочием Совфеда согласно ст. 102 Конституции РФ. Как отмечал первый заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев, с момента публикации постановления в России фактически началась избирательная компания.