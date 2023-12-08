Власти РФ обратят внимание на предотвращение буллинга в школах

Проект закона, которым, в случае его принятия, будет предусматривать профилактику травли в школах, обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме, сообщают «Ведомости».

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Это произойдет до конца текущего года, рассказала первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова из «Справедливой России». К рассмотрению документа, который был анонсирован в октябре 2022 года, решили вернуться после стрельбы в брянской гимназии.

По словам депутата, законопроект межфракционный и на его подготовку ушло больше времени, чем планировалось. Она отметила, что тема травли в школах обсуждалась в ходе пленарного заседания в Думе после трагедией в Брянске.

Как заявил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, нужно определить ответственность за травлю и сформировать меры профилактики, реагирования властей страны и педагогического сообщества, чтобы не допускать ее впредь. Парламентарий напомнил, что проблема подростковой травли обсуждалась в ходе правительственного часа главы Росмолодежи Ксении Разуваевой в Госдуме и вошла в итоговое постановление.

Авторы инициативы определили травлю как «систематическое психологическое и/или физическое агрессивное поведение группы лиц или одного лица в отношении другого лица или лиц, осуществляемого, в том числе с использованием электронных средств коммуникации». Минпросвещения должен будет разработать единый стандарт профилактики травли – требования к проведению профилактических мероприятий, в том числе оценку психологической обстановки в учебном учреждении. За несоблюдение правил стандарта ученики могут получить замечание, выговор, отчисление из учебного заведения.