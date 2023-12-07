Россия вместе с КНР и ОАЭ запросили срочное заседание Совбеза ООН

Дипломат отметил, что ситуация в анклаве существенно ухудшилась в последние дни.

«С учетом крайне тревожной эскалации ситуации в Газе мы вместе с эмиратцами и китайцами запросили срочное заседание Совбеза ООН», — уточнил Полянский.

По его словам, заседание пройдет в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 мск). Он добавил, что на мероприятии планирует выступить генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Формула Аррия» по событиям на Майдане, запланированная на завтра, перенесена, она ориентировочно пройдет 26 декабря, заметил дипломат.