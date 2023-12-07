Россия вместе с КНР и ОАЭ запросили срочное заседание Совбеза ООН

Россия, КНР и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН по ситуации в Газе
Представители России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов запросили на пятницу, 8 декабря, срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, рассказал первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Дипломат отметил, что ситуация в анклаве существенно ухудшилась в последние дни.
«С учетом крайне тревожной эскалации ситуации в Газе мы вместе с эмиратцами и китайцами запросили срочное заседание Совбеза ООН», — уточнил Полянский.
По его словам, заседание пройдет в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 мск). Он добавил, что на мероприятии планирует выступить генсек ООН Антониу Гутерриш.
«Формула Аррия» по событиям на Майдане, запланированная на завтра, перенесена, она ориентировочно пройдет 26 декабря, заметил дипломат.
Ранее Полянский сообщил, что западные страны принципиально не желают обращать внимание на гуманитарную катастрофу в Газе и предпочитают собирать встречи СБ ООН по Украине.