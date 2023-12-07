Захарова высказалась о выступлении Тихановской в «гиблом месте»
Речь экс-кандидата в президенты Белоруссии, оппозиционерки Светланы Тихановской в Конгрессе США предсказуемо было посвящено России, однако она позабыла, что выступление в этих стенах не сулит ничего хорошего, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она упомянула политиков, которые канули в Лету после того, как их выслушивали конгрессмены.
Говорила самозванка в основном о России — за это и платят. Возможно, она просто забыла или не знает, что американский Конгресс — гиблое место для иностранных wannabe «лидеров». Так, «лидер Венесуэлы» Хуан Гуайдо неоднократно бывал там, а теперь о нем уже и не вспоминают. Выступал в Конгрессе и «лидер Грузии» Саакашвили, который сейчас сидит в тбилисской тюрьме с «повреждением мозга», — отметила Захарова.
Тихановская выступала в рамках заседания «Стратегический диалог США — Белоруссия». На нем, как отметила представитель МИД РФ, не было ни одного официального представителя из Минска, никого от гражданского общества.
Захарова про белорусскую оппозиционерку также добавила, что «может, ее хотя бы пожалеют и отправят на Карибы, пока туда еще не сослали, как вангуют некоторые западные СМИ и эксперты, Зеленского» — нынешнего президента Украины. Упоминая его, российский дипломат, вероятно, сделала отсылку к острову Святой Елены, который стал последним местом обитания для Наполеона Бонапарта.
Ума не приложу, зачем Зеленскому нужны Карибы, когда он уже на Елене, — резюмировала Захарова.
Тихановская участвовала в выборах президента Белоруссии в августе 2020 года. Она набрала 10,12% голосов против 80,10% у Александра Лукашенко, не признала эти результаты и уехала в Литву. В марте 2023 года нынешнего года женщина была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы.