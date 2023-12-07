Путин рассказал о незамечающих цыканья зубами на Западе лидеров мощных стран

Лидеры ряда мощных стран не поддаются давлению и цыканью зубов со стороны Запада. Об этом Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовет!».

Путин рассказал о незамечающих цыканья зубами на Западе лидеров мощных стран
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«Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуком по столу, нашептывание на ухо, есть люди, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что международные институты в системе защиты прав человека деградировали и в данный момент ангажированы Западом. По его словам, на данный момент все институты всемирной организации демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность.

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