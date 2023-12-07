Путин рассказал о незамечающих цыканья зубами на Западе лидеров мощных стран

Лидеры ряда мощных стран не поддаются давлению и цыканью зубов со стороны Запада. Об этом Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовет!».

«Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуком по столу, нашептывание на ухо, есть люди, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами», — сказал российский лидер.