Террористические атаки будут продолжаться до тех пор, пока США не перестанут помогать киевскому режиму. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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Таким образом он прокомментировал убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы.

— Зеленский — террорист, все это идет с его согласия, одобряется на уровне ВСУ. Пока США будут помогать (киевскому режиму, — прим.«ВМ»), это будет продолжаться, — отметил спикер Госдумы.

Он также добавил, что Соединенные Штаты осознают террористические настроения киевского режима, но продолжают способствовать их развитию. В то же время, ряд европейских стран отказываются финансировать Украину в дальнейшем, приводятся слова Володина на сайте Госдумы РФ.