Володин обвинил США в убийстве Кивы
Террористические атаки будут продолжаться до тех пор, пока США не перестанут помогать киевскому режиму. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Таким образом он прокомментировал убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы.
— Зеленский — террорист, все это идет с его согласия, одобряется на уровне ВСУ. Пока США будут помогать (киевскому режиму, — прим.«ВМ»), это будет продолжаться, — отметил спикер Госдумы.
Он также добавил, что Соединенные Штаты осознают террористические настроения киевского режима, но продолжают способствовать их развитию. В то же время, ряд европейских стран отказываются финансировать Украину в дальнейшем, приводятся слова Володина на сайте Госдумы РФ.
Илья Кива был убит в подмосковном городе Одинцово 6 декабря. Ответственность за совершенное преступление взяло на себя главное управление разведки Министерства обороны Украины. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по двум статьям. О том, что известно о громком убийстве, — в материале «Вечерней Москвы».