Песков анонсировал краткую встречу Путина и наследного принца Омана

Российский президент Владимир Путин на форуме « Россия зовет!» намерен провести краткую встречу с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков .

В четверг ожидается встреча президента на полях форума с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, сказал Песков, передает ТАСС.