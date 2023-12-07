Политолог: убийством Кивы Зеленский пытается запугать своих противников

Офис президента Украины Владимира Зеленского мстит тем, кто не боится его критиковать. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил политолог Владимир Скачко, комментируя убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. По словам эксперта, это попытка напугать всех тех, кто решил связать свою судьбу с Россией.

«Украина как бы пытается обесценить все те успехи, которые были достигнуты нами на полях СВО. Офис Зеленского считает, что террор сформирует в сознании россиян мысль, что провал контрнаступления ВСУ, социальный и демографический кризис на Украине и другие поражения не означают победу России», — продолжил Скачко.

Он добавил, что на фоне роста угрозы стоит задуматься об ужесточении контртеррористических мер в России.

Утром 6 декабря Кива опубликовал пост, в котором призвал Зеленского совершить самоубийство, «как это делали всегда проигравшие». Спустя пять часов самого Киву нашли мертвым в лесу в Подмосковье. Ему выстрелили прямо в голову. «Газета.Ru» рассказывает, как бывший член «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) и Социалистической партии Украины, экс-боевик АТО и бывший нардеп Рады оказался в подмосковном лесу.