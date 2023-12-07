В Совфеде высказались об убийстве Кивы

Если этого не произойдет с западной стороны, то это будет еще одним очевидным проявлением двойных стандартов, а в конечном итоге поощрением государственного терроризма, который мы наблюдаем в этом трагическом инциденте, — подчеркнул Косачев.

Сенатор напомнил, что из открытых источников «уже известно, что это дело рук Главного управления разведки Министерства обороны Украины». При этом бывали ситуации, когда России приписывали подобного рода действия, не приводя никаких свидетельств. Однако в тех случаях Запад пытался поднять волну осуждения Москвы, отметил он.

Военкор Александр Коц обратил внимание, что на территории России совершено убийство с политическим подтекстом, и призвал распутать всю цепочку причастных к этому деянию. Коц считает, что каждое звено должно быть наказано по всей строгости закона. По его словам, убийство Кивы было организовано иностранным государством и исполнено его агентурной сетью.