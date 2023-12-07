Совет Федерации огласил дату выборов президента

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление, принятое палатой на заседании в четверг, 7 декабря.

В постановлении говорится, что документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

О том, что Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента РФ, заявил накануне глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания Совета Федерации заявила, что выборы главы государства могут пройти в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта, передает РИА Новости.