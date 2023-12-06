Кадыров прокомментировал визит Путина в ОАЭ

Визит президента России Владимира Путина в ОАЭ откроет новые возможности для развития двух стран. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, результаты визитов Путина в страны Ближнего Востока «всегда очень содержательны и плодотворны».

«Этот раз также не стал исключением. Уверен, что сегодняшний визит президента России в ОАЭ откроет новые возможности для развития наших стран», — написал Кадыров.

Он добавил, что Москва и Абу-Даби «много лет тесно сотрудничают по многим социальным и экономическим направлениям». По словам Кадырова, контакты РФ и ОАЭ «способствуют комплексному развитию стран и увеличению благосостояния граждан.