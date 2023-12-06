Симоньян прокомментировала встречу Путина в ОАЭ
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала встречу президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В своем Telegram-канале она высмеяла попытки «изолировать» Россию.
Напомним, что сегодня Путин прибыл в Абу-Даби. ОАЭ роскошно встретили российского лидера — вдоль дороги к президентскому дворцу стояли верблюды и всадники с российским триколором, а в небе пролетели самолеты, которые цветным дымом нарисовали флаг России.
«Международная изоляция как она есть», — написала Симоньян.
Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, встреча начнется с участием делегаций, а после президенты России и ОАЭ проведут личные переговоры. По окончании рабочей программы Путин отправится в Эр-Рияд, где у него запланированы переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Отметим, что на Ближний Восток российский лидер не приезжал с 2019 года. Тогда он также посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. В Кремле отмечали, что первоочередным вопросом переговоров с лидерами двух стран будут двусторонние отношения, а также международные вопросы, в том числе палестино-израильский конфликт и ситуация на Украине.