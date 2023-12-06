Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на протяжении всего полета до посадки в Абу-Даби борт номер один президента России Владимира Путина сопровождали истребители Су-35С. RT на русском
«На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С», — сказал он. Lenta.ru
Песков пояснил, что для сопровождения борта №1 получили специальные разрешения от тех стран, над которыми проходил полет. «Кремль признателен за сотрудничество», - подчеркнул Песков. ТК "Звезда"