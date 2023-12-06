Истребители Су-35С ВКС РФ сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби

"На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса. Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешении от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Мы признательны этим государствам за сотрудничество", - сказал Песков.