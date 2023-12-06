Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений России и ОАЭ
Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Абу-Даби.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян со своей стороны отметил, что ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером России на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лидеры России и Объединенных Арабских Эмиратов по итогам переговоров в Абу-Даби не планируют подписывать совместные документы.