Путин прилетел в Абу-Даби

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в город Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин 6 декабря также посетит Саудовскую Аравию. Президент во время официальных визитов в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты намерен обсудить с представителями этих стран развитие двусторонней торговли.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер во время своего визита в Саудовскую Аравию намерен также обсудить с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом ситуацию вокруг сектора Газа.