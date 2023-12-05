Политолог указал на ловушку, приготовленную Западом для России

Звучащие все громче на Западе заявления о необходимости решить украинский кризис не на поле боя, а за столом переговоров, могут быть ловушкой для России, заявил в беседе с «Царьградом» политолог Денис Денисов. По его мнению, не стоит обманываться насчет реальной позиции украинской стороны и ее партнеров.

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Появляется логический сценарий, связанный с переговорами, с попыткой урегулировать данный конфликт уже за круглыми столами. Но <...> было бы крайне наивно полагать, что все резко изменилось единомоментно и теперь и Украина, и ее западные партнеры готовы к ведению честных переговоров, которые базировались бы на компромиссах, — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что риторика Запада изменилась в связи с пришедшим пониманием невозможности победы Киева на поле боя. Как добавил политолог, амбиции Украины в данном конфликте нереализуемы и договариваться все равно придется. Однако в этом вопросе следует учитывать цели, изначально поставленные Россией в рамках СВО.