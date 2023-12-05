Ушаков рассказал о целях рабочих визитов Путина

Президент России Владимир Путин обсудит на встречах с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана присоединение этих государств к БРИКС. Об этом рассказал помощник главы РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он напомнил, что по планам Путин должен посетить 6 декабря ОАЭ и Саудовскую Аравию, а на следующий день провести в Москве встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

«Что касается визитов в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию и приема в Москве Раиси, то это весьма актуальные и крайне важные контакты», — сказал Ушаков, отметив, что их важность заключается в «дальнейшем развитии и укреплении дружественных связей».

Кроме того, по его словам, с 2024 года эти государства приглашены в БРИКС, поэтому данный вопрос также станет одной из тем визитов.

«Три мощнейших международных события за полтора дня проводятся, мощный выстрел, это будет полезно и с точки зрения развития наших отношений с этим тремя государствами, и с точки зрения соответствующих сигналов международному сообществу», — отметил Ушаков.