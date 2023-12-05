Госдума одобрила поправки о мерах против недружественных стран

Президент РФ получит право вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных стран. Соответствующую поправку к законопроекту о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов депутаты Госдумы приняли во втором чтении, пишет ТАСС.

В частности, президент РФ сможет вводить временное управление в отношении имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юрлиц, а также имущественных прав, которые принадлежат лицам из недружественных государств. Также российский лидер получит право устанавливать особый порядок взыскания и исполнения обязательств перед лицами из недружественных государств для РФ, ее субъектов, муниципальных образований и резидентов.

Глава государства также получит полномочия по установлению особенностей создания, реорганизации, ликвидации и правового положения российских юрлиц. Также президент сможет устанавливать особый порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении валютных операций резидентов и нерезидентов.