Анонсировано заседание совета «Движения первых» с участием Путина

Песков анонсировал участие Путина в заседании наблюдательного совета «Движения первых»
Президент Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета российского движения детей и молодежи «Движение первых», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава государства в этот день будет заниматься делами молодежи, передает ТАСС.
В наблюдательный совет движения входят: первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и др.
Накануне Путин ознакомился с отечественными достижениями на выставке «Россия».