Анонсировано заседание совета «Движения первых» с участием Путина

Президент Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета российского движения детей и молодежи «Движение первых», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков .

Глава государства в этот день будет заниматься делами молодежи, передает ТАСС.